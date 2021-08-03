Санкт-Петербург, 3 августа, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Ночной ураган снес 94 дерева на территории садов и парков Санкт‑Петербурга. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города. Часть поврежденных непогодой стволов садовники уже успели вывезти, остальные древесные остатки будут убраны в ближайшее время.

ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербурга Поваленное дерево. Санкт-Петербург

Больше всего деревьев пострадало в Красносельском районе — 13 штук. В Южно-Приморском парке не устояли девять деревьев. Столько же растений не смогло противостоять стихии в Адмиралтейском районе. Приморский парк Победы лишился десяти деревьев. Несколько деревьев упало на проезжую часть и тротуары.

«По каждой заявке аварийные бригады оперативно прибывали на место и освобождали проходы для безопасного движения пешеходов и автотранспорта», — рассказали в комитете.

Кроме того, в дежурную службу комитета по благоустройству обращения были связаны со скоплением воды на проезжей части. Бригады дорожников выезжали на улицу Маршала Новикова, на площадь Сикорского и на проспект Королева, чтобы проверить исправность водоприемных устройств.

Дорожным службам пришлось всерьез потрудиться и на Рейсовой улице. Здесь напротив дома 29/5 из-за разгула стихии произошел размыв обочины внутренней стороны КАД. Песок с кольцевой автодороги дождевым потоком смыло на проезжую часть Рейсовой улицы. На место происшествия выехали специалисты подведомственного комитету по благоустройству СПб ГУДП «Центр». К 06:00 мск 3 августа проезжая часть улицы была вычищена и приведена в порядок.