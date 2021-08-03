Москва, 3 августа, 2021, 19:41 — ИА Регнум. Режиссёр Валерия Гай Германика начала съёмки нового сериала для онлайн-кинотеатра KION. Об этом 3 августа пишет портал «Канобу».

Василий Иванов ИА REGNUM Валерия Гай Германика и кинокритик Антон Долин во время обсуждения фильма «Мысленный волк»

По данным портала, проект называется «Обоюдное согласие». Сериал будет снят в жанре психологического триллера и расскажет о женской борьбе за справедливость.

ИА REGNUM напоминает, что Валерия Гай Германика (настоящее имя — Валерия Дудинская) сняла провокационный сериал «Школа» о жизни подростков, который в 2010 году транслировался на Первом канале. В 2008 году она стала обладательницей премии «Ника» в номинации «Открытие года».