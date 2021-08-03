Ростов-на-Дону, 3 августа, 2021, 16:44 — ИА Регнум. В Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили ещё 444 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 3 августа. Это на шесть случаев больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 52 муниципальных образованиях Ростовской области. С наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (171), Аксайском районе (14), Каменске-Шахтинском (13), Азовском и Красносулинском районах (по 12), Сальском районе (11). 20% заразившихся — люди старше 66 лет, 6,5% — дети.

Общее число случаев заражения в Ростовской области достигло 110 937.