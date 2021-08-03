Киев, , 16:44 — REGNUM Украина сделает «всё возможное» для расследования смерти белорусского активиста Виталия Шишова, заявил 3 августа через социальные сети глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

Таким образом дипломат отреагировал на многочисленные призывы западных партнёров к Киеву провести «полноценное и тщательное» расследование причин и обстоятельств смерти общественника.

Кулеба заявил, что шокирован трагическим известием о смерти активиста.

«Украина сделает все возможное для расследования этого дела: важно выявить всю правду о его трагической смерти», — отмечает глава украинского МИД.

ИА REGNUM напоминает, что власти ЕС считают смерть Шишова «очень досадным инцидентом» и ожидают, что на Украине проведут тщательное расследование обстоятельств этого инцидента. С аналогичным заявлением выступило и посольство США в Киеве.