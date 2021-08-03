Калуга, 3 августа, 2021, 16:44 — ИА Регнум. В Калуге в рамках празднования 650-летия со дня образования города с 3 по 7 августа пройдёт первый всероссийский хореографический фестиваль «Лето грации». Он будет проводиться ежегодно в первой половине августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра культуры Калужской области Павла Суслова.

Эдгар Дега. Репетиция балета

Площадкой фестиваля в 2021 году станет открытая концертная сцена Калужской областной филармонии, расположенная на территории архитектурного ансамбля XVIII века «Гостиный двор». Концертные выступления смогут посетить десятки тысяч калужан и гостей города.

3 августа откроет фестиваль Академический ансамбль танца Калужской областной филармонии. В последующие дни выступят Московский областной государственный академический театр «Русский балет» под управлением Народного артиста СССР Вячеслава Гордеева, Инновационный театр балета ГБУК КО «ИКЦ». Выступление Имперского Русского Балета под управлением Заслуженного деятеля искусств РФ Гедиминаса Таранды станет кульминацией фестиваля.

«Хореографический фестиваль подобного уровня и масштаба в Калуге проводится впервые. Надеюсь, что он будет проводиться ежегодно и получит признание у профессионалов и любителей балета, станет заметным событием в культуре нашей страны. В планах — привлечение хореографических коллективов стран СНГ и других иностранных государств, проявивших интерес к данному событию», отметил Павел Суслов.