Киев, 3 августа 2021, 16:41 — REGNUM Украинская сторона обязательно расследует гибель в Киеве гражданина Белоруссии Виталия Шишова, написал 3 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1422526590806859776
Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава общественной организации «Белорусский дом на Украине» Шишов найден мёртвым 2 августа в общественном месте в Киеве. Рассматриваются версия убийства и версия самоубийства.
Читайте ранее в этом сюжете: ЕС надеется на детальное расследование гибели общественника в Киеве