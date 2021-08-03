Киев, , 16:41 — REGNUM Украинская сторона обязательно расследует гибель в Киеве гражданина Белоруссии Виталия Шишова, написал 3 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Кулеба «Я шокирован трагической вестью о смерти белорусского активиста Виталия Шишова и выражаю соболезнования его родным и близким. Украина сделает всё возможное для расследования этого дела: важно выявить всю правду о его трагической смерти».

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1422526590806859776

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава общественной организации «Белорусский дом на Украине» Шишов найден мёртвым 2 августа в общественном месте в Киеве. Рассматриваются версия убийства и версия самоубийства.

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