Киржач, Владимирская область, 3 августа, 2021, 16:36 — ИА Регнум. В Киржачском районе Владимирской области ураган в ночь со 2 на 3 августа оставил без электроснабжения более пяти тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ураган

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Ночью на регион обрушилась гроза с дождём и усилением ветра до 17 м/с. В Киржачском районе без электроснабжения остались более 60 населённых пунктов, где проживают 5,5 тыс. человек, расположено десять школ, три детсада и водозабор. К аварийно-восстановительным работам привлечены десять бригад «Владимирэнерго» и 15 единиц техники. Предположительно, электроснабжение будет восстановлено к 17:00.

В Петушинском районе из-за урагана без света остались 11 населённых пунктов, в которых проживают 950 человек, однако электроснабжение там уже восстановлено.

Ранее, 30 июля, из-за урагана пострадал многоквартирный дом в посёлке им. Максима Горького Камешковского района. Ветер полностью уничтожил стропильную систему и покрытие кровли, пострадали вентиляционная система и система отопления, фрагментами повреждена была крыша второго корпуса и окна. Ориентировочная стоимость ремонта составит более 20 млн рублей. К работам приступили уже 2 августа.