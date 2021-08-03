Таллин, , 16:35 — REGNUM На осенних муниципальных выборах кандидатом от Центристской партии на пост мэра Нарвы будет депутат парламента Эстонии Михаил Стальнухин. Об этом сообщил ERR со ссылкой на решение нарвского отделения входящей в правящую коалицию партии.

Нарва Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам руководителя отделения Татьяны Стольфат, принятию решения предшествовала длительная работа с местными жителями.

«Мы составили список, в который включили потенциальных кандидатов от разных партий и союзов. Члены нашей партии ходили по улицам и общались с избирателями. Всего было опрошено около 200 человек», — рассказала Стольфат.

Проведенный опрос дал центристам понять, что именно Михаил Стальнухин лучше всего подходит на роль мэра Нарвы.

По словам Стольфарт, Стальнухин — очень яркая и известная в Нарве фигура: «Он достаточно много делает для города на уровне парламента, начиная от русского образования и заканчивая поддержкой проекта по реновации Кренгольма (крупный промышленный район города — ИА REGNUM). Мы посчитали, что он знает город, знает его муниципальную систему, не безразличен к проблемам Нарвы».

Сам Стальнухин уже дал согласие на свое выдвижение. В качестве кандидата на пост главы Нарвского горсобрания партия заявит действующего председателя представительного органа Татьяну Стольфат.