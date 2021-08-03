Москва, 3 августа, 2021, 16:34 — ИА Регнум. В Москве район Печатники является одним из центров промышленности и инноваций, сообщил 3 августа мэр столицы Сергей Собянин на странице «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

"Печатники — один из центров инноваций и промышленности в столице. Здесь работают «Технополис Москва» и грузовой Южный речной порт», — сказал мэр.

Собянин считает, что «район должен развиваться гармонично, и быть удобным прежде всего для жителей».

В связи с этим по городской программе «Мой район» проводится благоустройство дворов и общественных пространств, построено здание для школы искусств им. Глинки, приведён в порядок сквер у отреставрированного кинотеатра «Москино Тула».

«Большой популярностью пользуется Центр технических видов спорта «Москва», на месте которого недавно была свалка», — написал мэр.

Кроме того, в Печатниках развивается дорожная сеть — был построен мост через Кожуховский затон, открыта станция МЦД-2 Курьяново, а сейчас возводится ТПУ Печатники. Мэр отметил, что работы ведутся по графику.