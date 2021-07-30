Вашингтон, 3 августа, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель DaBaby написал пост с извинениями перед ЛГБТК-сообществом. Он опубликовал его в своём Instagram-аккаунте.

Permo Triassic Apocalypse ЛГБТ-символика

https://www.instagram.com/p/CSFMMBbpc3F/

В своём обращении DaBaby написал, что социальные медиа сейчас развиваются настолько быстро, что «люди хотят уничтожить вас еще до того, как у вас появится возможность выучиться на своих ошибках». Артист признался, что был неправ относительно заявлений о ВИЧ-положительных людях: «Я хочу извиниться перед ЛГБТК-сообществом за обидный и импульсивный комментарий, который я сделал. Еще раз прошу прощения за мои дезинформирование о ВИЧ/СПИДе, и я знаю, что просвещение по этому поводу важно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, DaBaby на одном из своих выступлений предложил фанатам включить на телефонах фонарики. Однако это должны были сделать только те, кто не является гомосексуалистом или ВИЧ-положительным человеком.