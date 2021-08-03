Вашингтон, 3 августа, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Семикратная олимпийская медалистка по спортивной гимнастике Симона Байлз не ожидала завоевать медаль на бревне в финале Олимпийских игр 3 августа. Об этом она рассказала репортерам после выступления.

Симона Байлз

«Это была очень длинная неделя, очень длинные пять лет. Я не ожидала, что сегодня получу медаль, я просто хотела выйти и сделать это для себя, что я и сделала», — сказала Байлз.

Важно отметить, что 24-летняя спортсменка оказалась в центре внимания после того, как пропустила несколько дисциплин на Олимпиаде, сославшись на проблемы с психическим здоровьем. Впервые она снялась после опорного прыжка в финале женских командных соревнований, а затем отказалась от участия в личном многоборье, упражнениях на брусьях и опорном прыжке.

После первого снятия она не смогла сдержать эмоций, выступая перед журналистами.

«Всякий раз, когда ты попадаешь в стрессовую ситуацию, ты как бы сходишь с ума. Я должна сосредоточиться на своем психическом здоровье и не подвергать опасности свое здоровье и благополучие», — сказала она.

На счет бронзы в Токио Байлз сказала, что эта медаль кажется ей более важной, чем бронза на бревне на Олимпиаде в Рио в 2016 году. Тогда в Рио американка также завоевала четыре золотых медали.