Токио, 3 августа, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис стал олимпийским чемпионом на Играх в Токио. Об этом 3 августа сообщает кореспондент ИА REGNUM.

Николай Иванов ИА REGNUM А.А.Дейнека. Мозаика «Сутки Советского неба». Прыгун с шестом. Станция метро «Маяковская»

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Дюплантис стал единственным, кто смог прыгнуть на 6,02 метра. Для установления мирового и олимпийского рекорда он установил планку на 6,19 метра, но с трёх попыток не смог взять эту высоту.

Второе место занял американец Кристофер Нильсен с результатом 5,97 м. Замкнул тройку бразилец Тиаго Браз да Силва (5,87 м).

В 2020 году на соревнованиях в Глазго Дюплантис установил мировой рекорд в мужских прыжках с шестом, показав результат 6,18 м.