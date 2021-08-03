Таллин, 3 августа, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Закупленные в Южной Корее для нужд Сил обороны Эстонии 24 самоходные гаубицы K9 Thunder будут модернизированы, чтобы отвечать требованиям современного боя. Об этом сообщили в главном штабе Сил обороны страны, отметив, что дополнительные работы обойдутся госказне почти в 5 млн евро.

Солдаты Эстонии

Договор предусматривает монтаж на самоходных установках систем связи и управления, покрасочные работы, замену системы пожаротушения, адаптацию электросистемы и монтаж прочего дополнительного оборудования.

Инспектор артиллерии Сил обороны Эстонии, подполковник Арбо Пробал считает, что предпринятые усилия повысят эффективность огневой поддержки бригад Сил обороны.

На первом этапе решено модифицированы два прототипа, которые пройдут период тестовой эксплуатации в войсках. Затем на основании утвержденного проекта будут переделаны и остальные артустановки.

Работы будут выполнены во взаимодействии с производителем K9 Thunder — южнокорейской компанией Hanwha Defence.