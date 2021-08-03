Екатеринбург, 3 августа, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Спрос на сахар вырос в Свердловской области в два с половиной раза за 10 дней, и это связано с заготовкой варенья. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

Цитата из м/ф «Малыш и Кралсон». реж Борис Степанцев. 1968. СССР Банка с вареньем

«Сейчас самый сезон для варенья, из-за жары он начался немного раньше, чем обычно. А для варенья нужен сахар. За последние 10 дней спрос на него вырос в 2,5 раза. Именно поэтому он так быстро заканчивается в магазинах», — написал глава региона.

Тем не менее, в распределительных центрах находится достаточный запас сахара для заполнения всех магазинов, добавил губернатор.

Куйвашев считает, что поставщики в ближайшие дни обеспечат торговые точки таким количеством сахара, чтобы покрыть повышенный спрос.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с наличием сахара на прилавках испытывают и в Пермском крае.