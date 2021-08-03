Сыктывкар, 3 августа, 2021, 16:22 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми выявили 278 случаев COVID-19.123 человека, у которых была подтверждена инфекция, выздоровели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Наибольший прирост заболевших за сутки выявлен в Сыктывкаре — 105 случаев, Ухте — 50 и Усть-Вымском районе — 21. Под медицинским наблюдением находятся 6257 человек.

Официально в республике подтверждён 1231 случай летального исхода у пациентов с коронавирусом, 11 из которых скончались накануне, 2 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько жителей Коми попали в реанимацию после прививки от коронавируса.