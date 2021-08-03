Киев, 3 августа, 2021, 16:27 — ИА Регнум. В случае внеочередных парламентских выборов на Украине в новый состав парламента страны прошли бы четыре партии.

Украина

Об этом говорится в исследовании, проведенном международным исследовательским центром BURI-Украина, результаты которого были представлены сегодня, 3 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Если бы выборы в Верховную раду Украины проводились в ближайшее воскресенье, за «Слугу народа» проголосовали бы 21,4% респондентов, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 19,1%, за «Европейскую солидарность» Порошенко — 18,5%, за «Батькивщину» Тимошенко — 12,6%. В данные результаты включены ответы тех респондентов, которые примут участие в голосовании и определились с выбором, отмечают социологи.

Также в исследование были включены вопросы об одном из наиболее резонансных событий последних недель на Украине — судебном процессе над главой политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком.Большинство респондентов заявили, что видят в преследовании лидера ОПЗЖ попытку отвлечь внимание избирателей от реальных проблем в экономике и социальной сфере (41,3%). Также 21,1% опрошенных полагают, что это — расправа с политическим оппонентом, который может составить основную конкуренцию президенту на выборах.

Опрос показал, что за время судебного процесса 37,4% опрошенных из числа тех, кто следил за процессом, выступлениями сторон в зале суда, последующими заявлениями прокуроров и адвокатов, а также оценками независимых экспертов, улучшили свое отношение к Медведчуку. Ухудшили свое мнение в отношении оппозиционного политика 5,2% респондентов. 58,8% респондентов полагают, что наиболее справедливым результатом судебного процесса над Медведчуком станет признание его невиновным и восстановление политика во всех правах. Противоположной точки зрения придерживаются 19,7% респондентов.

Кроме того, около 70% респондентов считают, чтосудебный процесс приведут к увеличению личного рейтинга Медведчука и увеличит рейтинг «Оппозиционной платформы — За жизнь» и лишь 10,8% опрошенных полагают, что судебный процесс приведет к росту рейтингов Владимира Зеленского и партии «Слуга народа».

Опрос проводился на всей территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 30 июля — 2 августа 2021 года. Метод опроса — телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов — 2,010 человек. Вероятная погрешность — 2,2%.