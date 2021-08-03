Таллин, , 16:18 — REGNUM Департамент полиции и погранохраны Эстонии признал массовое копирование неизвестными злоумышленниками личных цифровых данных сотен тысяч жителей страны. Об этом сообщило эстонское радио на русском языке Raadio 4.

Личные дела Minval.az

Больших негативных последствий для жителей это событие не повлечет. В Эстонии подделать цифровую личность с помощью украденных компонентов невозможно, так как цифровая подпись проверяется, заявил в интервью радиостанции эстонский ИТ-предприниматель Антон Кекс.

В то же время он не исключил, что фотографии эстонских документов, удостоверяющих личность, могут быть использованы через несколько лет. Так, подделать цифровую личность можно в других странах, например, Германии, где нет цифровой подписи.

«Проблема может возникнуть, например, если будете регистрироваться в какой-нибудь международный банк типа Fintech. Возможно, с помощью тех фотографий с документов получится сделать фальсифицированную личность. То есть нарисовать ID-карту. Она будет выглядеть натурально», — предположил ИТ-предприниматель.

Он перечислил и другие варианты использования украденных фотографий. Например, продать их кому-то, кто в течение нескольких лет будет использовать их для анализа изображений. «Может быть, из сети будут определять, кто есть кто, могут использовать для какого-то шантажа», — добавил он.

По его оценке, цифровые фотографии — это новый компонент мошеннических информационных баз, на которых имеются личные данные, адреса электронной почты, телефонов.