Москва, 3 августа, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину о сохранении Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра им. В.В. Тетюхина» (УКЛРЦ) в Нижнем Тагиле, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.

Медицина

«Я буду готовить обращение к президенту Владимиру Путину. Знаю, что по поводу этого медицинского центра в свое время было две резолюции главы государства. Не сомневаюсь, центр мы спасем, потому что он нужен людям. А если кто-то хочет под предлогом того, что давали кредит и надо возвращать, осуществить рейдерский захват, то это недопустимо», — заявил Миронов.

Медцентр был построен в 2014 году с одобрения президента РФ. Учреждение оказалось на грани банкротства.

Директор центра Алексей Щелкунов попросил обеспечить госпиталь квотами на эндопротезирование. Без этого центр может прекратить хирургическую помощь по профильному назначению уже с 1 августа 2021 года. Обращение направлено свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву.