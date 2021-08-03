Чебоксары, 3 августа, 2021, 16:15 — ИА Регнум. В Чебоксарах определили дату и место проведения первого собрания кредиторов обанкроченного банка «Мегаполис». Собрание пройдёт 16 августа, сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Кредиторы ООО КБ «Мегаполис» соберутся в Чебоксарах во дворце культуры имени Якова Ухсая. 16 августа они обсудят семь вопросов, которые включены в повестку заседания.

Откроется встреча с отчёта конкурсного управляющего о финансовом состоянии банка и его имуществе. Затем будет образован комитет кредиторов «Мегаполиса», определены компетенции и члены комитета, избран представитель для участия в арбитражном процессе. Также будет рассмотрена смета текущих расходов на проведение мероприятий конкурсного производства банка на период после проведения собрания.

«В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и принятием мер по нераспространению коронавирусной инфекции участники собрания будут допускаться к месту его проведения при условии соблюдения социального дистанцирования и использования индивидуальных средств защиты (гигиенические маски, перчатки)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня 2021 года Арбитражный суд Чувашии вынес решение (резолютивная часть) о признании «Мегаполиса» банкротом, открыв конкурсное производство на один год.