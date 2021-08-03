Москва, 3 августа 2021, 16:15 — REGNUM На фоне проблем с безработицей в Карачаево-Черкесии очень важно развивать сельские территории. Такое мнение 3 августа в ходе рабочей встречи в Кремле с главой региона Рашидом Темрезовым высказал президент РФ Владимир Путин.
Темрезов доложил главе государства, что в республике проблема с безработицей ещё остаётся. Однако те проблемы, которые раньше были — это вода, газ, отсутствие детских садов, ФАПов, домов культуры — на сегодняшний день власти эти вопросы очень серьёзно решают.
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Как сообщало ИА REGNUM, Карачаево-Черкесия уже не один год входит в число субъектов РФ с высоким уровнем безработицы.