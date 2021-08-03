Москва, , 16:15 — REGNUM На фоне проблем с безработицей в Карачаево-Черкесии очень важно развивать сельские территории. Такое мнение 3 августа в ходе рабочей встречи в Кремле с главой региона Рашидом Темрезовым высказал президент РФ Владимир Путин.

Встреча Владимира Путина с главой КЧР Рашидом Темрезовым Kremlin.ru

Темрезов доложил главе государства, что в республике проблема с безработицей ещё остаётся. Однако те проблемы, которые раньше были — это вода, газ, отсутствие детских садов, ФАПов, домов культуры — на сегодняшний день власти эти вопросы очень серьёзно решают.

«У нас программа развития сельских территорий под эгидой Минсельхоза, она, конечно, очень сильный толчок в развитии села дала», — добавил глава республики.

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«Это очень важно с точки зрения рынка труда, все-таки проблемы с безработицей остаются», — заявил в ответ Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Карачаево-Черкесия уже не один год входит в число субъектов РФ с высоким уровнем безработицы.