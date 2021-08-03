Тюмень, 3 августа, 2021, 16:13 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 285 случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 августа сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области был аналогичным.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 3 августа коронавирусом заразились 47 412 человек, выздоровели 43 859 человек, скончались 1005 пациентов с COVID-19 (на 7 человек больше, чем днём ранее).