Москва, 3 августа, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Сегодня, 3 августа, по состоянию на 15:15 по мск котировки нефти марки Brent теряют 0,4%, сползая до $72,59 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефть

«После резкой просадки 2 августа цены на чёрное золото с утра падали, потом продемонстрировали существенный отскок, но сейчас снова ушли в красную зону.

Трейдеры пока не могут определиться с дальнейшим направлением движения. С одной стороны, информация о замедлении темпов роста китайской экономики, а также не самые оптимистичные данные из Америки на фоне продолжающейся пандемии COVID-19 и распространения новых его штаммов вызывают опасения снижения мирового спроса на энергоносители.

С другой стороны, «быков» радуют новости о том, что Иран обвинили в нападении на японское судно, что может вызвать новые ограничительные меры против, в том числе, нефтяного экспорта из этой страны.

Относительно позитивные новости также приходят об экономической ситуации в Европе, где восстановительный рост ВВП оказался большим, чем ожидалось. В свете этого попытки игры как вниз, так и вверх не получают существенного развития.

Сегодня вечером выйдут данные по запасам в США от API. Если они окажутся хуже ожиданий, попытки восстановительного роста нефтяных котировок возобновятся», — считает эксперт.

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