Москва, 3 августа, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Заявления, подобные тем, которые сделал президент Украины Владимир Зеленский относительно Крыма, лучше не делать, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Бывают разные заявления, но это — относится к тем, которые лучше не делать, если сам не искренен и не любишь. Если под «любовью» Зеленский понимает водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и финансовую блокады, которые он объявил жителям Крыма, то это не любовь, а геноцид», — отметил Володин в ТГ-канале.

Подобные циничные и жестокие методы украинские власти, возможно, перенимают у своих европейских коллег, рассуждает спикер Госдумы.

«Из воспоминаний биографа Меркель, она ставила целью объединить страны ЕС в вопросе антироссийских санкций. Расчёт был, что повышение цен на продукты в России вследствие санкций приведет к снижению популярности нашего президента среди населения. Планы не оправдались. Но что это, как не попытка блокады с целью продовольственного кризиса? Зеленскому стоило бы задуматься, как сделать лучше жизнь граждан Украины, чтобы они могли работать у себя на родине, а не на плантациях Польши и других стран Европы. Разве об этом они мечтали?» — задает вопрос Володин.

Зеленский должен остановить войну в Донбассе против собственных граждан, иначе точно не дождётся любви украинского народа, заключил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Украины Зеленский заявил о том, что Крым и Донбасс обязательно вновь станут украинской территорией. Зеленский подчеркнул, что для российских граждан Крым и Донбасс — это «чужая территория», она никогда не будет «русской».