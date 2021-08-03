Кострома, 3 августа, 2021, 16:57 — ИА Регнум. После сентябрьских выборов в Костромской области может смениться глава отделения партии «Справедливая Россия — За правду». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUMвысказал политолог Николай Сорокин.

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На данный момент этот «пост» занимает Александр Плюснин, выбранный главой костромских эсеров в начале 2020 года. В феврале 2021 года «Справедливая Россия» провела объединение с партиями «Патриоты России» и «За правду». В июне 2021 года кандидатом от партии на выборы в Госдуму по Костромскому одномандатному округу утвердили депутата Костромской областной думы, бывшего члена КПРФ ВячеславаГоловникова. Сорокин считает, что выдвижение нового лица на выборы может сигнализировать о скорой смене регионального руководства в партии.

«Вероятность того, что после сентябрьских выборов Головников возглавит отделение партии «Справедливая Россия — За правду» в Костромской области достаточно высока. Головников в отличие от Плюснина пользуется явно выраженной поддержкой со стороны областной администрации. Нет сомнений, что «красный дом» (администрация Костромской области размещается в здании, построенном из красного кирпича - ИА REGNUM) будет помогать ему в этом. Кроме этого после процесса присоединения место в федеральном руководстве партии занял Николай Лебедев - ранее руководитель прилепинской «За правду», помощник и доверенное лицо Головникова . Сложив эти аргументы логично предположить, что внутри «Справедливой России» Костромскую область включили в сферу влияния Захара Прилепина и его людей. Это добавляет шансов Головникову . Разумеется, на это обстоятельство могут повлиять выборы. Если результаты Головникова будут значительно ниже, чем у эсеров в других регионах, это может помешать ему стать главой отделения»

Другое мнение высказала депутат Костромской областной думы Ольга Дробышева. Политик считает, что нынешний руководитель отделения партии «Справедливая Россия — За правду» перестал быть «удобным» для местных властей. Это и является главной причиной для постановки вопроса о его смене.

«Я слышала, что некоторое время назад вопрос о смене лидера «эсеров» в Костромской области обсуждался. Причина - объединение трёх партий: «Справедливая Россия», «За Правду» и «Патриоты России». В июне прошло партийное собрание с участием Алексея Чепа (депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия» — ИА REGNUM), где за Плюснина «встали грудью» руководители ряда местных отделений, в связи с чем рассмотрение этого вопроса перенесли на более поздний срок. Есть мнение, что ранее Александр Николаевич был удобен для областных властей, но потом «вырос» в политическом плане, стал более самостоятельным. Он активно участвует в работе думы, регулярно общается со своими избирателями. Полагаю, вопрос о том, быть или не быть Плюснину руководителем регионального отделения ещё будет подниматься»

Справка: Александр Плюснин стал главой костромских «эсеров» 8 февраля 2020 года. До этого региональным отделением партии руководили уроженец города Буй, депутат Костромской областной думы Сергей Петухов и крупный предприниматель Андрей Озеров. Выборы депутатов Госдумы пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.