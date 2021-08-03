Киев, 3 августа, 2021, 16:03 — ИА Регнум. День защитников и защитниц Украины теперь будет отмечаться украинскими гражданами 14 октября, сообщили 3 августа в пресс-службе главы республики.

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

Этот праздник утверждён вместо праздновавшегося ранее Дня защитника Украины. Соответствующий закон 3 августа подписал украинский президент Владимир Зеленский.

«Документ будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащему чествованию воинов обоих полов, — отметили в пресс-службе Зеленского. — Ведь многие женщины наравне с мужчинами принимают участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины».

Напомним, вышеуказанный закон «О внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины» Верховная рада приняла 14 июля 2021 года.