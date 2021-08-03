Сочи, Краснодарский край, 3 августа, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Индивидуальный предприниматель, оказывавший услуги по сплаву, предстанет перед судом по обвинению в гибели туристки. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

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38-летний бизнесмен обвиняется по п."в» ч.2 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». Как полагает следствие, 7 мая 2021 года обвиняемый оказывал платную услугу по проведению сплава на лодках-рафтах по реке Мзымта в селе Эсто-Садок и сам участвовал в рафтинге в качестве инструктора. При этом он не уведомил уполномоченный орган о маршруте, не провёл подготовку и инструктаж с участниками сплава, не проверил данные о безопасных погодных условиях.

Во время сплава лодка ударилась о камни и перевернулась, туристы оказались в воде. 24-летнюю туристку унесло течением, она не смогла выбраться на берег и погибла.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.