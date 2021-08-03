Санкт-Петербург, 3 августа, 2021, 16:10 — ИА Регнум. В городской станции переливания крови Санкт-Петербурга образовалась высокая потребность всех групп крови и резусов. Об этом 3 августа сообщили в медицинской организации.

(сс) LuAnn Hunt Донорская кровь

«Донорский светофор Городской станции переливания крови окрашен в красный сигнал — потребность высокая!», — говоримся в сообщении.

Чтобы помочь организации, потенциальный донор может приехать на станцию на Московском проспекте, 104X в будние дни и в первую субботу месяца (7 августа) с 09:00 до 13:00 мск без записи.

Отметим, в Петербурге ежегодно кровь сдают порядка 50 тыс. человек, а возраст доноров постоянно снижается. В Петербурге 30% доноров — молодые люди в возрасте 27−30 лет.