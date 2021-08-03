Хазин раскритиковал идею Кудрина о выходе РФ на внешние рынки
Москва, 3 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Прежде чем выходить на внешние рынки, России надо отработать ситуацию на собственном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал высказывание главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что РФ нужно прорываться на внешний рынок.
«Теоретически это верно. Но практически это неправильно. По банальной причине. Прежде чем выходить на мировые рынки, надо отработать ситуацию на своем собственном, — сказал Хазин. — Пусть он (Кудрин — прим. ИА REGNUM) вспомнит, какой объем импорта он нам организовал. 300 млрд долларов каждый год! Вот и представьте себе, какой объем инвестиций готова поглотить наша экономика, чтобы просто импортозаместить такой объем ширпотреба. Причем импорта как конечного потребления, так и промежуточного».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хазин призвал Кудрина не забывать, кому РФ обязана неэффективной экономической моделью.