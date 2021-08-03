Москва, 3 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Прежде чем выходить на внешние рынки, России надо отработать ситуацию на собственном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал высказывание главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что РФ нужно прорываться на внешний рынок.

Khazin.ru Михаил Хазин

«Теоретически это верно. Но практически это неправильно. По банальной причине. Прежде чем выходить на мировые рынки, надо отработать ситуацию на своем собственном, — сказал Хазин. — Пусть он (Кудрин — прим. ИА REGNUM) вспомнит, какой объем импорта он нам организовал. 300 млрд долларов каждый год! Вот и представьте себе, какой объем инвестиций готова поглотить наша экономика, чтобы просто импортозаместить такой объем ширпотреба. Причем импорта как конечного потребления, так и промежуточного».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хазин призвал Кудрина не забывать, кому РФ обязана неэффективной экономической моделью.