Москва, 3 августа, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии смягчили правила въезда иностранных туристов, привитых от коронавируса, с 1 августа 2021 года. Для них отменен карантин, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Смягчение условий въезда пока не касается российских туристов. В Саудовской Аравии вакцина «Спутник V» не признана. Соответственно, турпотока из России в Саудовскую Аравию пока не будет.

Для въезда в страну нужно иметь визу и сертификат о прививке одной из четырех вакцин: Oxford/Astra Zeneca, Pfizer/BioNTech или Moderna, Johnson and Johnson и Sinopharm или Sinovac. Туристы также должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный до вылета.

Как сообщало ИА REGNUM, Саудовская Аравия введет трехлетний запрет на поездки граждан в страны «красного списка» королевства.

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