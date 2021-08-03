Москва, 3 августа, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Следственный комитет России продолжит добиваться экстрадиции генерального директора НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгения Блюма, обвиняемого в хищении мошенническим путём крупной суммы денег, в Россию. Об этом 3 августа заявила официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.

Sledcom.ru Следственный комитет

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«Следственный комитет намерен обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой затребовать у Испании все необходимые документы», — добавила Петренко.

По её словам, после их тщательного анализа СКР готов предоставить дополнительные данные, «свидетельствующие о наличии в действиях Блюма умысла на хищение денежных средств спортсменки».

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Как сообщало ИА REGNUM, находящийся в международном розыске генеральный директор НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгений Блюм был задержан в феврале 2021 года в Испании. Его обвиняют в хищении более 29 млн рублей у одной из российских спортсменок, которой он пообещал за год поставить на ноги после серьёзной травмы.

В конце июля Национальная судебная коллегия Испании отказала в экстрадиции Блюма в Россию. Такое решение было принято, потому что факты уже были расследованы и дело было закрыто в судах Малаги.