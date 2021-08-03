Сыктывкар, 3 августа, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Несколько жителей Коми, вакцинированных от коронавирусной инфекции, оказались в реанимации. Об этом сообщил главврач республиканской больницы Рамазан Абакаров.

Russian.news.cn Палата реанимации

«В эту волну мы видим, что вакцины действительно работают — по сравнению с количеством непривитых пациентов, привитых в реанимации было всего несколько человек. Вакцинированные легче переносят инфекцию, это доказано практикой», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми вакцинацию от коронавируса завершили поти 150 тысяч жителей республики. Для формирования коллективного иммунитета в регионе необходимо привить не менее 360 тысяч человек.