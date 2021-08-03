Ереван, , 15:58 — REGNUM Указ о назначении Мгера Григоряна вице-премьером Армении подписал президент республики Армен Саркиссян. Документ 3 августа обнародован на сайте президента Армении.

Мгер Григорян B24.am

Уточняется, что Григорян был назначен на эту должность по предложению премьер-министра республики Никола Пашиняна.

При этом в предыдущем правительстве Армении Мгер Григорян также занимал должность вице-премьера.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа президент России Владимир Путин направил поздравление Николу Пашиняну в связи с его назначением на пост премьер-министра Армении.