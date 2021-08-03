Ереван, 3 августа, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Указ о назначении Мгера Григоряна вице-премьером Армении подписал президент республики Армен Саркиссян. Документ 3 августа обнародован на сайте президента Армении.

B24.am Мгер Григорян

Уточняется, что Григорян был назначен на эту должность по предложению премьер-министра республики Никола Пашиняна.

При этом в предыдущем правительстве Армении Мгер Григорян также занимал должность вице-премьера.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа президент России Владимир Путиннаправил поздравление Николу Пашиняну в связи с его назначением на пост премьер-министра Армении.