Екатеринбург, 3 августа, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Арбитражный суд Свердловской области отказался изменять решение регионального управления ФАС по ненадлежащей рекламе застройщика «Брусника». Об этом сообщили в антимонопольном ведомстве.

Ребёнок

В рекламном ролике несовершеннолетняя девочка демонстрировала неприличный жест. ФАС оштрафовала застройщика на 100 тыс. рублей и привлекла к административной ответственности управляющую компанию «Брусники», но той назначили лишь предупреждение.

Застройщик обратился в Арбитражный суд Свердловской области, но там признали решение антимонопольной службы законным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с «Брусники» взыскали более 450 000 рублей за плесень в новостройке.