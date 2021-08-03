Ковров, Владимирская область, 3 августа, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Во Владимирской области в городе Коврове 3 августа при пожаре в жилом доме спасли 29 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

24.mchs.gov.ru Пожар

Сообщение о пожаре в квартире четырёхэтажного жилого дома в Коврове поступило диспетчеру в 13:44. Загорелась квартира на четвёртом этаже, огонь начал переходить на кровлю.

Были спасены 29 человек, в т ом числе пять детей. По предварительным данным, один человек пострадал. В 14:54 пожар локализовали на площади 1,5 тыс. квадратных метров.