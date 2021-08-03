Москва, 3 августа, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Та неэффективная модель российской экономики, по поводу которой сокрушается глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, была реализована при его активном участии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил экономист Михаил Хазин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Хазин

«Эта модель и есть модель Кудрина! Он ее реализовывал в «нулевые» годы. И она себя исчерпала. Это было понятно давным-давно. Еще в тот момент, когда он начал ее реализовывать. Понял ли он это или от его имени это поняли другие люди, в данном случае не играет никакой роли. Отличия Кудрина от тех людей, которые говорили, что модель Кудрина исчерпана еще 20 лет назад, в том, что эти люди представляют, что может прийти ей на смену. У Кудрина такого представления нет. И по этой причине Кудрин неинтересен», — сказал Хазин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее рассуждения Кудрина о причинах неэффективности российской экономической модели раскритиковал экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский.