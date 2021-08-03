Чебоксары, 3 августа, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Из резервного фонда Чувашии выделят ещё 16,5 млн рублей. Их потратят на разработку документации для создания особой экономической зоны. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru В Новочебоксарске

Средства из резервного фонда Чувашии получит министерство экономического развития и имущественных отношений. Размер выделяемого транша составляет 16 500 тыс. рублей. Они будут перечислены в казну Новочебоксарска.

«На разработку документации по созданию и развитию особой экономической зоны промышленно-производственного типа для социально-экономического развития муниципальных образований, входящих в Чебоксарскую агломерацию», — говорится, в частности, в документе.

Для резидентов особой экономической зоны в Новочебоксарске предусмотрены льготы по налогу на прибыль и имущество, по земельному налогу, а также по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды и таможенным платежам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из резервного фонда Чувашии было выделено почти 7 млн рублей, которые направлены министерству цифрового развития для последующего предоставления республиканскому Центру информационных технологий.