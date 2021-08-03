Тбилиси, 3 августа, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Большинство участников соцопроса, проведенного в Грузии, высказались за вхождение республики в Евросоюз и НАТО. Об этом свидетельствуют результаты исследования, обнародованного 2 августа грузинским филиалом некоммерческой организации из США «Международный республиканский институт» (IRI).

Грузия и ЕС

Сообщается, что 68% респондентов полностью поддерживают вхождение в ЕС, а 15% только отчасти. Категорически против такого вхождения 7% опрошенных, еще 4% против отчасти.

Вступление Грузии в НАТО 61% участников опроса поддержали полностью и 16% — частично. Негативно в этому относятся 23%, из которых 17% резко против, а 6% — частично.

Исследование проводилось с 15 по 30 июня. Были опрошены 1,5 тыс. человек в Грузии. Погрешность оценивается на уровне 2,5%.

Стоит отметить, что ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в 2024 году Тбилиси подаст заявку на вхождение в Евросоюз.