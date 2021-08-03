Ростов-на-Дону, 3 августа, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В Ростовской области в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и ростом числа заражений коронавирусом ужесточили карантинные меры. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 августа.

Николай Хижняк ИА REGNUM Все парки и скверы на период карантина будут закрыты

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

С 4 августа жителям Ростовской области при посещении МФЦ, расчётно-кассовых центров, отделений почты, социальных фондов необходимо иметь сертификат о вакцинации, документ о перенесённом COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест (действителен три дня). По этим правилам будет определено заселение студентов в общежития. Документы необходимо предоставлять при посещении фитнес-клубов, спортзалов и кафе. При этом заполняемость столовых и ресторанов, как и кинотеатров, театров и концертных площадок, не должно превышать 30%.

Ранее по теме:В Ростовской области усилили антиковидные меры

Запрещено проводить физкультурные и спортивные мероприятия без предъявления одной из трёх справок. Прекращается работа бань и саун, а также бассейнов и аквапарков в закрытых помещениях, аттракционов. Вновь установлен запрет на торговлю в холлах торговых центров, проезд в общественный транспорт.

Наряду с этим в Ростовской области приостанавливается проведение профилактических осмотров и диспансеризации граждан, плановая госпитализация, а также оказание плановой медицинской помощи. Государственным органам и органам местного самоуправления проводить совещания, планерки, семинары и другие мероприятия в онлайн-формате.

ИА REGNUM сообщало, что ранее донской губернатор Василий Голубев не исключил введение нового локдауна в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу.