Коян, Южная Корея, 3 августа, 2021, 15:51 — ИА Регнум. 3 августа суд в южнокорейском городе Коян приговорил 29-летнюю женщину к двум годам лишения свободы за убийство новорождённого ребёнка, сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Согласно опубликованным данным, 16 января текущего года женщина тайно родила ребёнка в ванной, после чего выкинула его с четвертого этажа. В тот же день местный житель обнаружил тело голого младенца с необрезанной пуповиной между домами и сообщил об инциденте в полицию.

Известно, что у женщины был ребёнок от первого брака, а иметь ещё одного ребёнка от другого мужчины она не могла по финансовым причинам.

Отметим, что обвинение требовало для женщины пять лет тюрьмы и запрет в течение пяти лет на работу и другую деятельность в детских учреждениях.