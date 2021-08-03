Симферополь, 3 августа, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Утверждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым, вошедший в состав России в 2014 году, является украинской территорией и рано или поздно вернётся в состав Украины, ошибочны. Об этом заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

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«Крым — был, есть и будет территорией России, и чтобы ни рассказывал Зеленский, полуостров никогда не станет украинской территорией», — подчеркнул в беседе с РИА Новости глава автономии.

Он добавил, что «Украина не смогла сродниться с крымчанами в целом и с крымскими татарами в отдельности». При этом время нахождения полуострова в составе Украины Умеров назвал «ошибочным». Он также указал на то, что за этот период на полуострове не было реализовано никаких значимых архитектурных и инфраструктурных проектов.

По его словам, Крым богат своей историей, в которой свой след оставили готы, сарматы, скифы, генуэзцы, греки, турки, крымские татары, русские, но не украинцы.

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«Поэтому призываем президента Украины не плодить исторические и политические ошибки», — заключил Умеров.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Дом» заявил, что Крым никогда не будет российской территорией, так как российские граждане якобы «никогда не будут любить этот край так, как украинцы». Он уверен, что полуостров вернутся в состав Украины — «это вопрос времени».