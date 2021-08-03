Москва, 3 августа, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Российские авиакомпании за I полугодие 2021 года перевезли 44,1 млн пассажиров, что на 58,5% больше, чем в аналогичный период 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Росавиации.

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Рост в первую очередь объясняется увеличением количества пассажиров на внутренних авиарейсах. С января по июнь авиакомпании перевезли по России 38,2 млн пассажиров, что на 100,3% больше, чем в аналогичный период 2020 года.

Число пассажиров на международных рейсах у российских авиакомпаний за шесть месяцев сократилось на 33%. Спад на 51% зафиксирован на маршрутах между Россией и странами за пределами СНГ, а на рейсах в страны СНГ отечен рост на 92%.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие полгода в петербургском международном аэропорту «Пулково» в два раза увеличился пассажиропоток.

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