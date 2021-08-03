Москва, 3 августа, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Уже 150 тыс. жителей Москвы подали заявки на участие в онлайн-голосовании на предстоящих выборах в Государственную думу, сообщает 3 августа сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова, REGNUM Выборы

По данным на 15:00, подано 150 тыс. заявок от жителей столицы, пожелавших принять участие в электронном голосовании. Выборы пройдут с 17 по 18 сентября. В некоторых районах столицы будут выбирать депутатов Мосгордумы. Также состоятся выборы муниципальных депутатов Щукино.

Сколько москвичей станут участниками голосования, станет известно после завершения онлайн регистрации. Подать заявление можно до конца 13 сентября.