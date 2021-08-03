Нью-Дели, 3 августа, 2021, 15:44 — ИА Регнум. В штате Западная Бенгалия, расположенном в восточной части Индии, не менее 14 человек погибли из-за наводнений, которые вызваны дождями и сбросом воды из переполненных водохранилищ. Об этом 3 августа сообщает агентство Press Trust of India.

Rostov-gorod.ru Последствия ливня

Также уточняется, что еще около 250 тыс. человек из-за разгула стихии на данный момент находятся во временных пунктах размещения.

Кроме этого, отмечается, что затопления населенных пунктов произошли в округах Пурба-Бардхаман, Пашчим-Бардхаман, Пашчим-Мединипур, Хаора, Хугли и Южные 24 парганы.

При этом указывается, что властями страны в пункты размещения были направлены брезент для палаток, питьевую воду, 1 тыс. тонн риса, теплую одежду, а в спасательных операциях принимают участие подразделения сухопутных сил и вертолеты ВВС страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Китай выпустил предупреждения о внезапных наводнениях в некоторых частях страны.