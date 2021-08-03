Вашингтон, 3 августа, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Американская авангардная певица и блоггер Poppy вернулась с новым синглом под названием «Flux», информирует портал Kerrang.

(сс) StockSnap Музыка

Следуя тенденции недавнего гранж-трека «Her», артистка, экспериментирующая в жанре, снова упрощает свое творчество с помощью песни «Flux», сосредоточившись на этот раз на просто запоминающемся и заразительном роке, управляемом гитарой. Релиз песни сопровождался выходом обманчиво зловещего видео, режиссером которого стала лично Poppy. Новая песня станет заглавным треком грядущего альбома певицы, который должен выйти 24 сентября на метал-лейбле Sumerian Records.

https://www.instagram.com/p/CR-C8nrp1js/

Ранее в СМИ сообщалось, что в работе над четвертым студийным альбомом Poppy помогал продюсер Джастин Мелдал-Йонсен, известный по работе с такими крупными группами, как Nine Inch Nails и St. Vincent.