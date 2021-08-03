Мадрид, 3 августа, 2021, 15:43 — ИА Регнум. На испанском авторынке продажи новых автомобилей в июле 2021 года упали на 29% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Об этом сообщает Испанская ассоциация производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC).

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

По данным ANFAC, в прошлом месяце в Испании было продано 83 900 новых легковых автомобилей. При этом реализация легких коммерческих автомобилей сократилась на 33%, до 13 738 единиц.

Кроме того, в Испании упали продажи грузовиков, автобусов и микроавтобусов на 14%, до 1548 единиц.

Напомним, в июне 2021 года в Испании было продано 96 785 новых автомобилей, что на 17,1% больше, чем в июне прошлого года.

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