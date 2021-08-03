Киев, 3 августа, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков отказался от поездки в подконтрольную Киеву часть Донбасса из-за временного запрета на посещение этой территории, объявленного главкомом ВСУ Валерием Залужным. Сообщение об этом опубликовано 3 августа на сайте Рады.

Gov.ua Дмитрий Разумков

Предполагалось, что Разумков прибудет в зону проведения украинской силовой операции в Донбассе 3 августа, чтобы ознакомиться «с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения» операции, пообщаться с местными жителями и украинскими военнослужащими.

Однако накануне командировки Залужный сообщил, что чиновникам временно запрещено находиться в зоне проведения так называемой Операции объединенных сил. Визит Разумкова был отменён.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на посещение Донбасса Залужный ввёл на десять дней и объяснил его необходимостью «в спокойной обстановке» завершить передачу должности командующего ООС.

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