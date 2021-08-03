Обнинск, Калужская область, 3 августа, 2021, 16:25 — ИА Регнум. В Калужской области выпускник института атомной энергетики из Обнинска Денис Балдов стал золотым медалистом по направлению «Технологическое предпринимательство» в четвертом сезоне олимпиады «Я — профессионал», представив на олимпиаду проект изобретения, которое выявляет болезни растений на ранних стадиях. Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом 3 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы олимпиады.

Rsv.ru Выпускник института атомной энергетики из Обнинска Денис Балдов стал золотым медалистом по направлению «Технологическое предпринимательство».

Выпускник отделения биотехнологии по направлению «Радиобиология», он считает, что для будущей профессии ему необходимы знания в самых разных дисциплинах. Именно поэтому конкурсант решил участвовать сразу в нескольких направлениях олимпиады.

«Я большой поклонник теории интеграции наук. Считаю, что многие дисциплины в настоящий момент смешаны. К тому же для понимания радиобиологии нужны знания биологии, биотехнологии, физики, экологии и многого другого», — отметил Денис Балдов.

До четвертого сезона студент трижды принимал участие в олимпиаде и всегда выбирал профильное направление.

«Получалось с переменным успехом — становился призером и победителем. В четвертом сезоне решил посмотреть задания других направлений, оказалось, не зря», — поделился выпускник

В итоге молодой человек получил золотую медаль по «Технологическому предпринимательству», стал призером по «Экологии» и победителем по «Агропромышленному комплексу (Агрономия)». Победу он одержал, представив проект стартапа, разработанного совместно с его командой, — инновационный прибор, который с помощью машинного облучения и компьютерного зрения может выявить болезни растений на самых ранних стадиях.

Денежную премию победитель частично планирует вложить в развитие своего дела. Недавно разработчики получили грант на проект в размере 2 млн рублей от Фонда содействия инновациям. Сейчас Денис Балдов работает над своим изобретением и собирается поступать на магистратуру в родной университет на «Радиобиологию». Также молодой человек изучает предлагаемые возможности стажировок, которые предоставляются дипломантам олимпиады, и собирается ими воспользоваться.