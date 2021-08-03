Обнинский студент стал золотым медалистом олимпиады «Я — профессионал»
Обнинск, Калужская область, 3 августа, 2021, 16:25 — ИА Регнум. В Калужской области выпускник института атомной энергетики из Обнинска Денис Балдов стал золотым медалистом по направлению «Технологическое предпринимательство» в четвертом сезоне олимпиады «Я — профессионал», представив на олимпиаду проект изобретения, которое выявляет болезни растений на ранних стадиях. Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом 3 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы олимпиады.
Выпускник отделения биотехнологии по направлению «Радиобиология», он считает, что для будущей профессии ему необходимы знания в самых разных дисциплинах. Именно поэтому конкурсант решил участвовать сразу в нескольких направлениях олимпиады.
До четвертого сезона студент трижды принимал участие в олимпиаде и всегда выбирал профильное направление.
В итоге молодой человек получил золотую медаль по «Технологическому предпринимательству», стал призером по «Экологии» и победителем по «Агропромышленному комплексу (Агрономия)». Победу он одержал, представив проект стартапа, разработанного совместно с его командой, — инновационный прибор, который с помощью машинного облучения и компьютерного зрения может выявить болезни растений на самых ранних стадиях.
Денежную премию победитель частично планирует вложить в развитие своего дела. Недавно разработчики получили грант на проект в размере 2 млн рублей от Фонда содействия инновациям. Сейчас Денис Балдов работает над своим изобретением и собирается поступать на магистратуру в родной университет на «Радиобиологию». Также молодой человек изучает предлагаемые возможности стажировок, которые предоставляются дипломантам олимпиады, и собирается ими воспользоваться.