Москва, 3 августа, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Адресная помощь, о преимуществах которой рассказывает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, — это система, которая формирует среди бедных субкультуру социального паразитизма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил социолог Борис Кагарлицкий.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Адресная помощь — это система, которая формирует среди бедных субкультуру социального паразитизма, опять-таки крайне выгодную правящим кругам. Люди не протестуют, ничего не добиваются, а вы просто откупаетесь от них. Это классика времен XIX века. С ее помощью государство снимает с себя ответственность за создание экономики, новых рабочих мест. То есть вы не инвестируете средства в развитие, вы не вкладываетесь в формирование промышленности, инфраструктур, науки и образования, а просто стараетесь подкупить бедную часть населения какими-то подачками. Вот и весь принцип», — сказал Кагарлицкий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин заявил, что, по его мнению, адресные выплаты очень эффективны в борьбе с бедностью.