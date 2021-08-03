Москва, 3 августа, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Адресная помощь, за которую ратует глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, на самом деле оказывается инструментом для воспроизводства бедности, а нее снижения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил социолог Борис Кагарлицкий.

Из личного архива Б.Кагарлицкого Борис Кагарлицкий

«Адресная помощь — это как раз инструмент не снижения, а воспроизводства бедности. Принцип адресной помощи заключается в том, что она оказывается только бедным. И люди становятся категорически не заинтересованы в том, чтобы выходить из бедности, — сказал Кагарлицкий. — Адресная помощь приводит к тому, что некоторые категории населения перестают работать вообще. Потому что как только вы начинаете работать и зарабатывать, вы теряете право на помощь, и ваш реальный доход начинает падать. Поэтому адресная помощь — это способ удерживать людей в бедности и сохранять структуру социального неравенства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин заявил, что снижения бедности в РФ можно добиться за счет адресных выплат.